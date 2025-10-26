„Terrorfreies Türkiye“ erreicht Meilenstein: PKK beginnt Rückzug in den Nordirak
Mit dem Rückzug der PKK-Terroristen aus Türkiye in den Nordirak tritt die Initiative „Terrorfreies Türkiye“ in eine neue Phase. Ankara spricht von einem historischen Wendepunkt und einem Schritt hin zu dauerhafter Stabilität.
Eine globale Umwelt- und Gütebewegung: Zero Waste Forum
Was einst als lokales Umweltprojekt begann, hat sich zu einer globalen Bewegung mit politischer Strahlkraft entwickelt. Zero Waste ist heute nicht nur ein ökologisches Anliegen, sondern ein Modell für verantwortungsvolle Entwicklung.