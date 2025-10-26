TÜRKİYE
Erdoğan: Keine regionale Gleichung ohne Türkiye
Präsident Erdogan sieht in Türkiye einen zentralen Akteur in einer sich verändernden Weltordnung. Der türkische Staatschef hebt die Rolle seines Landes als Stimme des Friedens und als treibende Kraft für regionale Stabilität hervor.
Erdoğan: Keine regionale Gleichung ohne Türkiye
„Terrorfreies Türkiye“ erreicht Meilenstein: PKK beginnt Rückzug in den Nordirak
Mit dem Rückzug der PKK-Terroristen aus Türkiye in den Nordirak tritt die Initiative „Terrorfreies Türkiye“ in eine neue Phase. Ankara spricht von einem historischen Wendepunkt und einem Schritt hin zu dauerhafter Stabilität.
„Terrorfreies Türkiye“ erreicht Meilenstein: PKK beginnt Rückzug in den Nordirak
Nach Grenzkonflikt: Türkiye vermittelt zwischen Pakistan und Afghanistan
Nach wochenlangen Spannungen an der Grenze suchen Pakistan und Afghanistan erneut den Dialog. Türkiye übernimmt dabei zusammen mit Katar eine zentrale Vermittlerrolle und bringt beide Seiten in Istanbul an einen Tisch.
Nach Grenzkonflikt: Türkiye vermittelt zwischen Pakistan und Afghanistan
MEINUNG
opinion
author
Prof. Dr. Elif Nuroğlu
author
Prof. Dr. Kemal Inat
Hürrem Sultan: Ihre umstrittene Persönlichkeit und ihre Wohltätigkeit
Hürrem Sultan war eine der einflussreichsten Frauen der Osmanen: Zwischen Macht, Liebe und Diplomatie hinterließ sie ein weitreichendes Vermächtnis, das bis heute sichtbar ist.
Hürrem Sultan: Ihre umstrittene Persönlichkeit und ihre Wohltätigkeit
Bodrum: 17 Tote bei Unglück von Flüchtlingsboot – Türkische Küstenwache rettet zwei Migranten
Vor der Küste von Bodrum ist ein Flüchtlingsboot gekentert. Während mehrere Menschen ums Leben kamen, konnten Einsatzkräfte der türkischen Küstenwache zwei Migranten retten.
Bodrum: 17 Tote bei Unglück von Flüchtlingsboot – Türkische Küstenwache rettet zwei Migranten
Erdoğan: Türkiye bereitet sich auf Wiederaufbau Gazas vor
Die Waffenruhe in Gaza ist brüchig – aber sie hält. Die internationale Gemeinschaft will sich nun auf den Wiederaufbau konzentrieren. Der türkische Präsident Erdoğan verspricht Unterstützung.
Erdoğan: Türkiye bereitet sich auf Wiederaufbau Gazas vor