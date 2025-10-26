Eine globale Umwelt- und Gütebewegung: Zero Waste Forum
Was einst als lokales Umweltprojekt begann, hat sich zu einer globalen Bewegung mit politischer Strahlkraft entwickelt. Zero Waste ist heute nicht nur ein ökologisches Anliegen, sondern ein Modell für verantwortungsvolle Entwicklung.
Ein Land im Umbruch: Wie die AfD die politische Mitte unter Druck setzt
Der Aufstieg der AfD stellt Deutschland vor eine doppelte Herausforderung: Innen rückt die politische Mitte unter Druck nach rechts – außen wächst der Druck auf eine allzu zögerliche Außenpolitik. Was bedeutet das für Deutschlands Rolle in Europa?
US-Government Shutdown: Globale Auswirkungen und die Widerstandskraft von Türkiye
Der Shutdown in Washington belastet weltweit Märkte und Lieferketten. Während Europa erste wirtschaftliche Folgen spürt, zeigt sich Türkiye dank diversifizierter Energiepolitik und solider Finanzsteuerung widerstandsfähig.
Kooperation statt Konfrontation: Deutschlands pragmatischer Kurs gegenüber Ankara
Die türkisch-deutschen Beziehungen erleben eine Wende: Getrieben von geopolitischen Risiken und innenpolitischem Wandel setzt Berlin zunehmend auf Realpolitik und Partnerschaft statt Konfrontation mit Ankara.