Ein Land im Umbruch: Wie die AfD die politische Mitte unter Druck setzt

Der Aufstieg der AfD stellt Deutschland vor eine doppelte Herausforderung: Innen rückt die politische Mitte unter Druck nach rechts – außen wächst der Druck auf eine allzu zögerliche Außenpolitik. Was bedeutet das für Deutschlands Rolle in Europa?