Palästinensische Gruppen stimmen Übergabe des Gazastreifens an Expertenkomitee zu

Palästinensische Fraktionen haben sich in Kairo zu Gesprächen über die Verwaltung und den Wiederaufbau des Gazastreifens getroffen. Mehrere Schritte wurden dabei für die künftige Organisation und internationale Zusammenarbeit vereinbart.