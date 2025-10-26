POLITIK
Umfrage: AfD bleibt trotz Verlusten stärkste Kraft in der Wählergunst
Die AfD bleibt trotz leichter Verluste stärkste Kraft, während die Regierungsparteien weiter an Zustimmung verlieren. Zugleich zeigen die Ergebnisse eine zunehmende Kritik an der Arbeit der Bundesregierung.
Umfrage: Mehrheit stimmt Merz’ „Stadtbild“-Äußerungen zu
Für seine Aussagen über Migranten auf öffentlichen Plätzen steht der Kanzler stark in der Kritik. Eine Umfrage zeigt jedoch, dass viele Bürger seine Haltung trotzdem unterstützen.
Kroatien kehrt zur Wehrpflicht zurück
Junge Männer in Kroatien müssen schon bald wieder zur Grundausbildung. Wer aus Gewissensgründen verweigert, hat aber eine Alternative.
MEINUNG
Dennis M. Berger
Dennis M. Berger
Prof. Dr. Kemal Inat
Von Roland Bathon
Von Dr. Ayşegül Dinçkan
Palästinensische Gruppen stimmen Übergabe des Gazastreifens an Expertenkomitee zu
Palästinensische Fraktionen haben sich in Kairo zu Gesprächen über die Verwaltung und den Wiederaufbau des Gazastreifens getroffen. Mehrere Schritte wurden dabei für die künftige Organisation und internationale Zusammenarbeit vereinbart.
Stadtbild-Demonstrationen gehen am Wochenende weiter
Die Serie von Demonstrationen in der Stadtbild-Debatte reißt nicht ab. Auch am Wochenende gehen in einigen Städten wieder Menschen auf die Straße.
Missbrauch: SOS-Kinderdorf-Bewegung suspendiert Österreich
Vorwürfe gegen Gründer Gmeiner erschüttern nicht nur SOS-Kinderdorf Österreich. Auch die internationale Dachorganisation ist betroffen. Sie zieht nun die Notbremse.
