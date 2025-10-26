MEINUNG
Merz rückt nach rechts – die AfD profitiert
CDU-Chef Friedrich Merz will mit ausländerfeindlicher Rhetorik die AfD bremsen – doch je weiter er nach rechts rückt, desto stärker wird sie. Die Geschichte lehrt: Wer den Populisten nacheifert, verhilft ihnen erst zum Aufstieg.
Palästinensische Gruppen stimmen Übergabe des Gazastreifens an Expertenkomitee zu
Palästinensische Fraktionen haben sich in Kairo zu Gesprächen über die Verwaltung und den Wiederaufbau des Gazastreifens getroffen. Mehrere Schritte wurden dabei für die künftige Organisation und internationale Zusammenarbeit vereinbart.