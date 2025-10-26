NAHOST
Palästinensische Gruppen stimmen Übergabe des Gazastreifens an Expertenkomitee zu
Palästinensische Fraktionen haben sich in Kairo zu Gesprächen über die Verwaltung und den Wiederaufbau des Gazastreifens getroffen. Mehrere Schritte wurden dabei für die künftige Organisation und internationale Zusammenarbeit vereinbart.
WHO: Medizinische Hilfe in Gaza stockt weiterhin
Monatelang hatte Israel die Lieferung von dringend benötigten Medikamenten und medizinischem Gerät nach Gaza blockiert. Zwar kommen wieder Waren in das abgeriegelte Gebiet - doch laut WHO reicht das bei weitem nicht aus.
USA erwägen Auflösung umstrittener GHF-Stiftung in Gaza
Die GHF-Verteilzentren galten als Todesfalle für Tausende hungernde Palästinenser. Die aus Ex-Söldnern bestehende Stiftung wird unter anderem von Israel unterstützt. Nun könnte ihr Ende besiegelt werden.
Meinung
opinion
Journalist aus Gaza klagt gegen Axel Springer – Eilantrag abgewiesen
Die Bild-Zeitung hetzt gegen einen Fotojournalisten aus Gaza. Dieser wehrt sich dagegen vor Gericht. Doch das Verfahren gerät ins Stocken.
US-Außenminister warnt Israel vor Annexion von Westjordanland
Die Knesset will zwei Gesetzentwürfe zur Annexion des besetzten Westjordanlands voranbringen. US-Chefdiplomat Rubio lehnt das umstrittene Vorhaben ab. Auch Trump spricht sich dagegen aus.
WHO evakuiert verletzte Kinder aus Gaza
Die WHO hat nach eigenen Angaben 41 kranke und verletzte Minderjährige aus Gaza in Sicherheit gebracht. Tausende weitere Menschen warten demnach auf die Ausreise aus dem abgeriegelten Küstenstreifen. WHO-Chef Tedros fordert mehr Solidarität.
