Erdoğan: Keine regionale Gleichung ohne Türkiye
Präsident Erdogan sieht in Türkiye einen zentralen Akteur in einer sich verändernden Weltordnung. Der türkische Staatschef hebt die Rolle seines Landes als Stimme des Friedens und als treibende Kraft für regionale Stabilität hervor.
Louvre-Diebstahl: Zwei Verdächtige festgenommen
Nach einer Woche intensiver Fahndung sind Verdächtige gefasst, die beim Überfall auf den Louvre beteiligt gewesen sein sollen. Doch die Kronjuwelen bleiben weiterhin verschwunden.
Demos gegen Merz-Äußerung – „Friedrich“-Protestsong
Gesichtserkennung als Antwort auf die „Stadtbild“-Debatte? Bei Kundgebungen in mehreren Städten wird dem Kanzler Rassismus vorgeworfen. Aus der Union kommt der Ruf nach mehr Videoüberwachung.
Hürrem Sultan: Ihre umstrittene Persönlichkeit und ihre Wohltätigkeit
Rückkehr der Vernunft? Berlin entdeckt Ankaras strategische Bedeutung neu
Israels Völkermord: Schweigen und Selbstzensur in deutschen Hörsälen
„Terrorfreies Türkiye“ erreicht Meilenstein: PKK beginnt Rückzug in den Nordirak
Mit dem Rückzug der PKK-Terroristen aus Türkiye in den Nordirak tritt die Initiative „Terrorfreies Türkiye“ in eine neue Phase. Ankara spricht von einem historischen Wendepunkt und einem Schritt hin zu dauerhafter Stabilität.
Prof. Dr. Elif Nuroğlu
Dennis M. Berger
Dennis M. Berger
Von Prof. Dr. Elif Nuroğlu
Von Prof. Dr. Kemal Inat
Trump: Keine weiteren Gespräche mit Putin ohne ernsthafte Aussicht auf Ukraine-Einigung
Ein Treffen zwischen den Präsidenten Russlands und der USA ist erst einmal in die Ferne gerückt. Nun wird Trump gefragt, was Russland tun müsse, damit es doch noch dazu kommt.
Rapper Eko Fresh mit Song zur „Stadtbild“-Debatte
Kroatien kehrt zur Wehrpflicht zurück
Palästinensische Gruppen stimmen Übergabe des Gazastreifens an Expertenkomitee zu
Stadtbild-Demonstrationen gehen am Wochenende weiter
Missbrauch: SOS-Kinderdorf-Bewegung suspendiert Österreich
Mutmaßlich israelischer Schusswaffen-Angriff auf Palästinenser
00:21
Nord-Stream-Anschlag: Polen verweigert Auslieferung von Wolodymyr Z.
01:45
Trotz Waffenruhe: Israelische Drohnen treffen Nuseirat
00:26
Merz über Migranten: „Im Stadtbild immer noch dieses Problem“
00:23
Koalitionsstreit: Losverfahren beim künftigen Wehrdienst?
01:40
Aktivisten blockieren Bahnstrecke des Rotterdamer Hafens
00:39
„Ich werde ihre Augen niemals vergessen“
01:42
Israel greift erneut Süd-Libanon an
00:20
Waffenruhe in Gaza: Palästinenser kehren in Heimatorte zurück
00:24
Gaza: Erstes Freitagsgebet nach Waffenruhe
00:14
Von „Nie wieder“ zu „Schon wieder“ – Deutschlands Komplizenschaft beim Genozid in Gaza
Neue US-Sanktionen gegen Russland: Kreml-Wirtschaftsgesandter in den USA
Stimmung im Maschinenbau verschlechtert sich wieder
Haftbefehle nach Angriff auf Flüchtlingsunterkunft in Thüringen
Polizei schießt bei Bundeswehrübung Soldaten an
Montag, 19.05.2025
05:02
Montag, 19.05.2025
Vogelgrippe: Sollten wir besorgt sein?
06:59
Vogelgrippe: Sollten wir besorgt sein?
Palästinas Ruf nach Freiheit
07:20
Palästinas Ruf nach Freiheit
Die Geschichte von zwei Palästina
05:33
Die Geschichte von zwei Palästina
Wie hat das andalusische Erbe überlebt?
07:08
Wie hat das andalusische Erbe überlebt?
