„Terrorfreies Türkiye“ erreicht Meilenstein: PKK beginnt Rückzug in den Nordirak
Mit dem Rückzug der PKK-Terroristen aus Türkiye in den Nordirak tritt die Initiative „Terrorfreies Türkiye“ in eine neue Phase. Ankara spricht von einem historischen Wendepunkt und einem Schritt hin zu dauerhafter Stabilität.
MEINUNG
Eine globale Umwelt- und Gütebewegung: Zero Waste Forum
Was einst als lokales Umweltprojekt begann, hat sich zu einer globalen Bewegung mit politischer Strahlkraft entwickelt. Zero Waste ist heute nicht nur ein ökologisches Anliegen, sondern ein Modell für verantwortungsvolle Entwicklung.
Mehr
Videos
Mutmaßlich israelischer Schusswaffen-Angriff auf Palästinenser
00:21
Mutmaßlich israelischer Schusswaffen-Angriff auf Palästinenser
00:21
Nord-Stream-Anschlag: Polen verweigert Auslieferung von Wolodymyr Z.
01:45
Nord-Stream-Anschlag: Polen verweigert Auslieferung von Wolodymyr Z.
01:45
Trotz Waffenruhe: Israelische Drohnen treffen Nuseirat
00:26
Trotz Waffenruhe: Israelische Drohnen treffen Nuseirat
00:26
Merz über Migranten: „Im Stadtbild immer noch dieses Problem“
00:23
Merz über Migranten: „Im Stadtbild immer noch dieses Problem“
00:23
Koalitionsstreit: Losverfahren beim künftigen Wehrdienst?
01:40
Koalitionsstreit: Losverfahren beim künftigen Wehrdienst?
01:40
Aktivisten blockieren Bahnstrecke des Rotterdamer Hafens
00:39
Aktivisten blockieren Bahnstrecke des Rotterdamer Hafens
00:39
„Ich werde ihre Augen niemals vergessen“
01:42
„Ich werde ihre Augen niemals vergessen“
01:42
Israel greift erneut Süd-Libanon an
00:20
Israel greift erneut Süd-Libanon an
00:20
Waffenruhe in Gaza: Palästinenser kehren in Heimatorte zurück
00:24
Waffenruhe in Gaza: Palästinenser kehren in Heimatorte zurück
00:24
Gaza: Erstes Freitagsgebet nach Waffenruhe
00:14
Gaza: Erstes Freitagsgebet nach Waffenruhe
00:14
Entdecken