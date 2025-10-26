Rückkehr der Vernunft? Berlin entdeckt Ankaras strategische Bedeutung neu
Inmitten globaler Krisen Umbrüche rückt Ankara für Berlin wieder in den Mittelpunkt strategischer Überlegungen. Beide Länder stehen an einem Wendepunkt: zwischen Vergangenheit und Zukunft, Ideologie und Realpolitik.
Von „Nie wieder“ zu „Schon wieder“ – Deutschlands Komplizenschaft beim Genozid in Gaza
Während Berlin sich als Verteidigerin der Menschenrechte inszeniert, liefert es Waffen nach Israel und rechtfertigt den Genozid in Gaza. Die historische Mahnung ist zur Farce geworden: Von „Nie wieder“ zu „Schon wieder“.