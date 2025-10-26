GESELLSCHAFT
Umfrage: Mehrheit stimmt Merz’ „Stadtbild“-Äußerungen zu
Für seine Aussagen über Migranten auf öffentlichen Plätzen steht der Kanzler stark in der Kritik. Eine Umfrage zeigt jedoch, dass viele Bürger seine Haltung trotzdem unterstützen.
Hürrem Sultan: Ihre umstrittene Persönlichkeit und ihre Wohltätigkeit
Hürrem Sultan war eine der einflussreichsten Frauen der Osmanen: Zwischen Macht, Liebe und Diplomatie hinterließ sie ein weitreichendes Vermächtnis, das bis heute sichtbar ist.
Stadtbild-Demonstrationen gehen am Wochenende weiter
Die Serie von Demonstrationen in der Stadtbild-Debatte reißt nicht ab. Auch am Wochenende gehen in einigen Städten wieder Menschen auf die Straße.
Haftbefehle nach Angriff auf Flüchtlingsunterkunft in Thüringen
Sechs Jugendliche sollen eine Feuerwerksbatterie in ein Zimmer der Flüchtlingsunterkunft im thüringischen Gehren geworfen haben. Die Ermittler gehen von einem rechtsextremen Anschlag aus.
Polizei schießt bei Bundeswehrübung Soldaten an
Bei einer Bundeswehrübung in Bayern ist es offenbar zu einer folgenschweren „Fehlinterpretation“ gekommen. Ein Soldat wurde durch Polizeischüsse verletzt.
Muhammed Ali Uçar
Tag der Deutschen Einheit: 35 Jahre später
Deutschland blickt 35 Jahre nach der Wiedervereinigung zurück. Vieles wurde erreicht, doch Unterschiede zwischen Ost und West sind im Alltag, in der Politik und in der Wirtschaft weiterhin spürbar.
Yasin Baş
Das Erbe des NSU
Dennis M. Berger
Deutschlands Nahostpolitik im Widerspruch zur öffentlichen Meinung
Von
Prof. Dr. Elif Nuroğlu
Klimaschutz trifft Wirtschaft: Türkiye rüstet sich für den EU-Klimazoll
Von
Farid Hafez
Breivik und die Verschwörung einer muslimischen Übernahme Europas
Muhammed Ali Uçar
