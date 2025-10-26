GESELLSCHAFT
Umfrage: Mehrheit stimmt Merz’ „Stadtbild“-Äußerungen zu
Für seine Aussagen über Migranten auf öffentlichen Plätzen steht der Kanzler stark in der Kritik. Eine Umfrage zeigt jedoch, dass viele Bürger seine Haltung trotzdem unterstützen.
Umfrage: Mehrheit stimmt Merz’ „Stadtbild“-Äußerungen zu
Hürrem Sultan: Ihre umstrittene Persönlichkeit und ihre Wohltätigkeit
Hürrem Sultan war eine der einflussreichsten Frauen der Osmanen: Zwischen Macht, Liebe und Diplomatie hinterließ sie ein weitreichendes Vermächtnis, das bis heute sichtbar ist.
Hürrem Sultan: Ihre umstrittene Persönlichkeit und ihre Wohltätigkeit
Stadtbild-Demonstrationen gehen am Wochenende weiter
Die Serie von Demonstrationen in der Stadtbild-Debatte reißt nicht ab. Auch am Wochenende gehen in einigen Städten wieder Menschen auf die Straße.
Stadtbild-Demonstrationen gehen am Wochenende weiter
Meinung
opinion
author
Muhammed Ali Uçar
author
Yasin Baş
author
Dennis M. Berger
Von Prof. Dr. Elif Nuroğlu
Von Farid Hafez
Haftbefehle nach Angriff auf Flüchtlingsunterkunft in Thüringen
Sechs Jugendliche sollen eine Feuerwerksbatterie in ein Zimmer der Flüchtlingsunterkunft im thüringischen Gehren geworfen haben. Die Ermittler gehen von einem rechtsextremen Anschlag aus.
Haftbefehle nach Angriff auf Flüchtlingsunterkunft in Thüringen
Polizei schießt bei Bundeswehrübung Soldaten an
Bei einer Bundeswehrübung in Bayern ist es offenbar zu einer folgenschweren „Fehlinterpretation“ gekommen. Ein Soldat wurde durch Polizeischüsse verletzt.
Polizei schießt bei Bundeswehrübung Soldaten an