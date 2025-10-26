WELT
Erdoğan: Keine regionale Gleichung ohne Türkiye
Präsident Erdogan sieht in Türkiye einen zentralen Akteur in einer sich verändernden Weltordnung. Der türkische Staatschef hebt die Rolle seines Landes als Stimme des Friedens und als treibende Kraft für regionale Stabilität hervor.
Louvre-Diebstahl: Zwei Verdächtige festgenommen
Nach einer Woche intensiver Fahndung sind Verdächtige gefasst, die beim Überfall auf den Louvre beteiligt gewesen sein sollen. Doch die Kronjuwelen bleiben weiterhin verschwunden.
Demos gegen Merz-Äußerung – „Friedrich“-Protestsong
Gesichtserkennung als Antwort auf die „Stadtbild“-Debatte? Bei Kundgebungen in mehreren Städten wird dem Kanzler Rassismus vorgeworfen. Aus der Union kommt der Ruf nach mehr Videoüberwachung.
Trump: Keine weiteren Gespräche mit Putin ohne ernsthafte Aussicht auf Ukraine-Einigung
Ein Treffen zwischen den Präsidenten Russlands und der USA ist erst einmal in die Ferne gerückt. Nun wird Trump gefragt, was Russland tun müsse, damit es doch noch dazu kommt.
Libyen: Hunderte syrische Geflüchtete nutzen kostenlose Rückflugtickets
Zahlreiche in Libyen lebende Syrer bereiten ihre Rückkehr in die Heimat vor. Ein von der Regierung in Damaskus organisiertes Programm bietet ihnen kostenlose Flugtickets nach Syrien an.
Eine globale Umwelt- und Gütebewegung: Zero Waste Forum
Was einst als lokales Umweltprojekt begann, hat sich zu einer globalen Bewegung mit politischer Strahlkraft entwickelt. Zero Waste ist heute nicht nur ein ökologisches Anliegen, sondern ein Modell für verantwortungsvolle Entwicklung.
„Terrorfreies Türkiye“ erreicht Meilenstein: PKK beginnt Rückzug in den Nordirak
Trump kündigt zusätzliche Zölle gegen Kanada an
