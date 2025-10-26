SPORT
Toprak Razgatlıoğlu erneut Superbike-Weltmeister
Ein historischer Tag für Toprak Razgatlıoğlu: In Jerez gewinnt der Motorrad-Profi zum dritten Mal die Superbike-WM. Der türkische Ausnahmesportler liefert ein packendes Rennen, jubelt mit der Landesfahne und lässt die Tribünen in Rot erstrahlen.
Völler weint Uzun „ein kleines Tränchen nach“
Rudi Völler und der DFB wollten Can Uzun für die Nationalmannschaft gewinnen. Doch das Supertalent entschied sich für Türkiye – was Völler in diesen Tagen besonders schmerzt.
EuroBasket 2025: Türkiye holt Silber nach großem Kampf gegen Deutschland
Die türkische Basketball-Nationalmannschaft hat bei der EuroBasket 2025 Geschichte geschrieben: Nach einem mitreißenden Finale in Riga unterlag das Team Deutschland nur knapp mit 83:88.
Türkiye bei Basketball-EM im Halbfinale
Türkiye bleibt bei der Basketball-EM ungeschlagen. Gegen schwache Polen reicht den Türken eine durchschnittliche Leistung zum Einzug ins Halbfinale.
Türkiye wird Vizeweltmeister bei Volleyball-WM der Frauen
Die türkische Frauen-Nationalmannschaft hat bei der Volleyball-WM in Bangkok die Silbermedaille erkämpft. Türkiye unterlag Italien knapp mit 2:3 und feierte dennoch einen historischen Erfolg.
Volleyball-WM: Türkiye erreicht erstmals das Halbfinale
Die türkische Frauen-Nationalmannschaft besiegt die USA und steht bei der Weltmeisterschaft in Thailand zum ersten Mal unter den besten Vier. Nächster Gegner ist Japan.
Basketball-EM: Türkiye zieht mit fünf Siegen ins Achtelfinale ein
Die türkische Basketball-Nationalmannschaft bleibt bei der EM 2025 makellos: Mit 95:90 gegen Serbien sichert sich das Team den Gruppensieg.
Gündoğan wechselt zum türkischen Rekordmeister Galatasaray
BVB zwingt AfD in die Knie: Wahlkampf-Sticker wird gestoppt
Traditionsklub SV Südwest feiert Meistertitel unter türkischer Führung
Galatasaray Istanbul kauft Osimhen für 75 Millionen Euro
EuroBasket 2025: Türkiye holt Silber nach großem Kampf gegen Deutschland
Die türkische Basketball-Nationalmannschaft hat bei der EuroBasket 2025 Geschichte geschrieben: Nach einem mitreißenden Finale in Riga unterlag das Team Deutschland nur knapp mit 83:88.
Türkiye bei Basketball-EM im Halbfinale
Türkiye bleibt bei der Basketball-EM ungeschlagen. Gegen schwache Polen reicht den Türken eine durchschnittliche Leistung zum Einzug ins Halbfinale.
Türkiye wird Vizeweltmeister bei Volleyball-WM der Frauen
Die türkische Frauen-Nationalmannschaft hat bei der Volleyball-WM in Bangkok die Silbermedaille erkämpft. Türkiye unterlag Italien knapp mit 2:3 und feierte dennoch einen historischen Erfolg.
Volleyball-WM: Türkiye erreicht erstmals das Halbfinale
Die türkische Frauen-Nationalmannschaft besiegt die USA und steht bei der Weltmeisterschaft in Thailand zum ersten Mal unter den besten Vier. Nächster Gegner ist Japan.
