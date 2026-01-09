OPINION
OpenAI: Hunderttausende nutzen ChatGPT für Gespräche über Suizid
KI-Apps gehören für Millionen Menschen mittlerweile zum Alltag. Auch dienen ChatGPT und Co. als Gesprächspartner. Das Unternehmen OpenAI gibt jetzt eine besorgniserregende Entwicklung bestimmter Suchanfragen bekannt.
Gesundheitsministerium: Polio-Fund zeigt funktionierende Überwachung
Ein seltener Virennachweis sorgt in Deutschland für Aufmerksamkeit. Während Fachleute auf funktionierende Überwachungssysteme verweisen, entfachen die Befunde eine Debatte über globale Impfprogramme und internationale Gesundheitsfinanzierung.