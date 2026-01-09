WISSEN/TECHNIK

Siemens und Nvidia rufen neue industrielle Revolution aus
Virtuelle Fabriken bauen, Roboter trainieren, Probleme lösen, bevor sie entstehen – was Siemens und Nvidia jetzt mit KI-Anwendungen industriell möglich machen wollen.
Von Farid Hafez
Mercedes greift Tesla mit neuem Assistenzsystem für Stadtverkehr an
Mercedes-Benz will bald in den USA mit einem System für autonomes Fahren starten. Dieses soll deutlich günstiger als Teslas „Full Self-Driving“ sein.
Musks KI-Chatbot räumt Fehler bei Bildergenerierung ein
Nutzer können den KI-Chatbot von Elon Musk zur Erstellung von Fotos auffordern. Die können so verändert werden, dass Menschen fast nackt zu sehen sind. Der Chatbot reagiert auf Kritik daran.
Deutsche Michaela Benthaus als erster Mensch im Rollstuhl ins All gereist
Mit einem Kurzflug ins All hat die Deutsche Michaela Benthaus Raumfahrtgeschichte geschrieben: Als erste Person im Rollstuhl überquerte sie an Bord einer Blue-Origin-Mission die Grenze zum Weltraum.
VDA erwartet 2026 rund 693.000 neue E-Autos
Während reine E-Autos zulegen sollen, rechnet der Verband der Automobilindustrie bei Plug-in-Hybriden mit einem Rückgang. Und die Gesamtzulassungen bleiben laut Verband weiter unter Vorkrisenniveau.
Gesundheitsministerium: Polio-Fund zeigt funktionierende Überwachung
Ein seltener Virennachweis sorgt in Deutschland für Aufmerksamkeit. Während Fachleute auf funktionierende Überwachungssysteme verweisen, entfachen die Befunde eine Debatte über globale Impfprogramme und internationale Gesundheitsfinanzierung.
