Russland erklärt ausländische Truppen in der Ukraine zu „legitimen Zielen“
Ukraine-Verbündete haben in Paris für den Fall eines Waffenstillstands über Sicherheitsgarantien beraten. Auch eine internationale Ukraine-Truppe wurde in Aussicht gestellt. Moskaus Reaktion folgte prompt.
Steinmeier: Welt darf nicht zur Räuberhöhle werden
Der Bundespräsident ist 70 geworden. Die Körber-Stiftung veranstaltet am Mittwoch zu seinen Ehren ein Symposium. Steinmeier nutzt dies für eine eindringliche Warnung mit Blick auf den Zustand der Weltordnung.
Sánchez offen für Beteiligung Spaniens an Friedenstruppen in „Palästina“
Venezuela: Russlands Gewinne durch die US-Militärintervention
USA: Zwei Menschen bei Schüssen von Bundespolizisten verletzt
In Portland haben US-Bundespolizisten zwei Menschen durch Schüsse verletzt. Das meldet die örtliche Polizei. Zuvor hatten ICE-Beamte tödliche Schüsse auf eine junge Frau in Minneapolis abgefeuert – was vielerorts zu Protesten führte.
Trump: Nur mein Sinn für Moral kann mich zurückhalten
Setzt das internationale Recht Grenzen für Donald Trump? Der US-Präsident selbst fühlt sich nur von seinem Sinn für Moral eingeschränkt, wie er der „New York Times“ offenbarte.
Bericht: Londoner Polizei stellte tausende Beamte ohne Sicherheitsüberprüfung ein
Normalerweise müssen Polizisten Sicherheitsprüfungen durchlaufen, bevor sie ihren Dienst antreten dürfen. In London war das offenbar jahrelang nicht der Fall. Die spätere Folge: dienstliche Verstöße und Straftaten.
Vance verteidigt tödliche Schüsse eines US-Beamten in Minneapolis
Bei einem Einsatz der US-Einwanderungsbehörde ICE in Minneapolis fallen Schüsse, eine Frau wird getötet. Das Vorgehen wird kontrovers diskutiert. Was der Vizepräsident zu dem Vorfall sagt.
