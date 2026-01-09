Schwarz-rote Koalition: Israel-Kurswechsel in 100 Tagen Die Bundesregierung will Israel keine Rüstungsgüter mehr liefern, die im Gaza-Krieg zum Einsatz kommen könnten. Das stößt vor allem in CDU und CSU auf massive Kritik. Eine Bilanz nach 100 Tagen schwarz-rote Koalition. JETZT ANSEHEN