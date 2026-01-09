Genozid und Erinnerung: Deutschlands dunkles Erbe-Video-DE Die deutsche Erinnerungskultur beschränkt sich auf den Holocaust. Doch bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts begangen Truppen des Deutschen Kaiserreiches einen Genozid in Afrika.
Zwei Jahre Völkermord in Gaza – Jüdin kritisiert deutsche HaRund zwei Jahre nach Beginn des israelischen Genozids in Gaza zieht Inna Michaeli, Vorstandsmitglied der „Jüdischen Stimme“, eine kritische Bilanz zur Rolle Deutschlands.
Spitzen-Gastronomie in der Krise: Wie Berlins Restaurants umBerlins Spitzen-Gastronomie steht unter Druck: Kosten steigen, Gäste fehlen, die Pandemie hat ihre Spuren hinterlassen. Besonders Fine Dining spürt die Zurückhaltung zahlungskräftiger Kundschaft.
Angst und Gewalt bei Berliner Gaza-Demos„Ich werde sehr nervös, wenn ich die Polizei sehe“, erzählt ein 9-jähriges Mädchen.
Die Polizeigewalt bei Palästina-solidarischen Friedensdemos in Deutschland liegt auch im Fokus von internationalen Menschenrechtsorganisationen. Betroffene schildern
Hanau-Anschlag: Noch viele offene Fragen - Video - DEDer rechtsextreme Hanau-Anschlag jährt sich heute zum 5. Mal. Neun unschuldige Menschen wurden am 19. Februar 2020 Opfer von Rassismus und Hass.
Ausland
Zwei Jahre danach - Die Katastrophe des JahrhundertsAm 6. Februar 2023 ist Türkiye von einer verheerenden Katastrophe heimgesucht worden: Ein Zwillingserdbeben der Stärke 7,8 und 7,5 kostete über 50.000 Menschen das Leben.
Jahresrückblick 2025 Trumps’ Rückkehr ins Weiße Haus, Tod des Papstes, verheerende Naturkatastrophen, die Kriege in der Ukraine, im Gazastreifen und im Sudan: 2025 war ein Jahr, das die Welt nachhaltig verändert hat. Ein Rückblick auf die wichtigsten Ereignisse.
Traugott Fuchs: Deutscher Künstler in Anatolien Er war Sprachwissenschaftler und Maler – und verbrachte mehr als 60 Jahre seines Lebens in Türkiye.
Gaza-Genozid-Gedenken im Jahr 2040Israel tötet täglich Dutzende Zivilisten in Gaza und lässt sie seit mehr als zwei Monaten aushungern. Wie wird die Welt von morgen auf die voranschreitende Vernichtung der Palästinenser blicken? Dieser Kurzfilm wirft einen Blick in die Zukunft.
Republik Türkiye feiert 102. JahrestagEine Nation geprägt von Widerstandskraft und getragen von Zielstrebigkeit. Die Republik Türkiye feiert ihr 102 jähriges Bestehen – und eine Zukunft, die von ihrem Volk gestaltet wird.
Straßeninterview
Appell an Bundesregierung bei Gaza-Demo in MainzZahlreiche Menschen haben erneut an einer Solidaritätsdemo für Gaza in Mainz teilgenommen. Bei der Kundgebung am Samstag forderten die Teinehmer von der Bundesregierung, der Verpflichtung gegenüber dem Völkerstrafgesetzbuch nachzukommen und Israel zu
Straßenumfrage zur Bundestagswahl 2025In rund einem Monat wird ein neuer Bundestag gewählt. Wir haben Passanten in verschiedenen Städten gefragt, für welche Partei sie stimmen wollen.
„Der Herr Merz hat heuchlerisch geweint“„Kinderrechte kennen keine Grenzen“ – unter diesem Motto sind am Samstag in Wiesbaden Hunderte Menschen für die notleidenden Kinder in Gaza auf die Straße gegangen.
„Deutschland ist ein Vasallenstaat"Berlin setzt ein Zeichen: Mit einer Großdemo am Brandenburger Tor haben Tausende Menschen am Samstag gegen Israels Genozid an den Palästinensern in Gaza protestiert. TRT Deutsch war vor Ort und hat mit Demonstranten gesprochen.
„Vom Friedenstreiber zum Kriegstreiber“Am Rande des Grünen-Parteitages in Wiesbaden haben Friedensaktivisten gegen die anhaltende Unterstützung für Israels Kriege in Nahost demonstriert. Bei der Kundgebung am Samstag richtete sich die Wut vor allem gegen Außenministerin Annalena Baerbock.
„Wir leiden mit“ In Gießen haben Teilnehmer einer Feier zum muslimischen Opferfest an das Leid der Menschen in Gaza erinnert. Angesichts des israelischen Vernichtungskriegs in Gaza forderten sie die Bundesregierung auf, ihre Unterstützung für Israel einzustellen.
Diskriminierung
„Stadtbild“-Debatte 33 Jahre nach Anschlag in MöllnVor genau 33 Jahren ist das Haus der Familie Arslan von Neonazis in Brand gesetzt worden. Zwei Kinder und eine Frau starben in den Flammen.
Vom Islamophobie-Forscherzum TerrorverdächtigenHausdurchsuchung, eingefrorene Konten, zerstörter Ruf: Farid Hafez ist in Österreich ohne stichhaltige Beweise als Terrorverdächtiger gebrandmarkt worden. Heute spricht der Forscher von „psychologischer Kriegsführung“ und einer internationalen Kampag
Geert Wilders gewinnt Niederlande-WahlGeert Wilders hat einen großen Sieg bei der Niederlande-Wahl errungen und könnte der erste rechtspopulistische Ministerpräsident des Landes werden. Bislang fiel der Politiker vor allem durch seine islam- und asylfeindliche Rhetorik auf. Ein Überblick
Unsichtbare Mauern zwischen Ost und WestDer Mauerbau in Berlin in der Nacht auf den 13. August 1961 ist ein Symbol der Trennung zwischen Ost und West.
Antisemitismus-Vorwurf gegen jüdischen Journalisten„Früher haben die Nazis definiert, was einen Juden ausmacht.“
Der jüdische Journalist Martin Gak ist in Deutschland nach einem Social-Media-Beitrag zum Gaza-Krieg wegen „Antisemitismus und Holocaustleugnung“ angeklagt worden.
Neun Millionen Euro für umstrittenes Antisemitismus-ProjektDer Islamkritiker Ahmad Mansour bekommt für sein umstrittenes Antisemitismus-Projekt eine staatliche Förderung in Millionenhöhe. Das als diskriminierend und unwissenschaftlich bewertete Vorhaben richtet sich vor allem an muslimische Schüler.
Gaza-Krieg
Trotz des Völkermords in GazaIsrael führt seit dem 7. Oktober 2023 einen Vernichtungskrieg in Gaza - mit deutscher Unterstützung. Wie bereits unter Ex-Kanzler Scholz gewährt auch die aktuelle Regierung unter Merz politische und militärische Hilfe.
Terror-Vorwurf ohne BeweiseWährend die Empörung über die jüngste Tötung von Journalisten in Gaza weltweit wächst, läuft die israelische Kriegspropaganda auf Hochtouren – auch in Deutschland. Die Israel-nahe Springer-Presse und die Jüdische Allgemeine liefern die Plattform dafü
Israels Botschafter Prosor gegen Israel-KritikIsraels Botschafter Ron Prosor wertet jede Kritik am israelischen Vorgehen in Gaza als Antisemitismus oder als Unterstützung für die Hamas.
Schwarz-rote Koalition: Israel-Kurswechsel in 100 TagenDie Bundesregierung will Israel keine Rüstungsgüter mehr liefern, die im Gaza-Krieg zum Einsatz kommen könnten. Das stößt vor allem in CDU und CSU auf massive Kritik. Eine Bilanz nach 100 Tagen schwarz-rote Koalition.
Springer-Unternehmen wirbt für Wohnungen in illegalen SiedluAuf der israelischen Online-Plattform Yad2 werden Tausende Immobilien im besetzten Westjordanland angeboten.
Wie reagieren Politiker auf den Gaza-Krieg?Seit Oktober 2023 erschüttern die Massaker Israels an Zivilisten im Gazastreifen die Welt.