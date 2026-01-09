Zehntausende demonstrieren in Istanbul in Solidarität mit Palästina
Mit einem Marsch durch das Zentrum Istanbuls haben Zehntausende Menschen ihre Solidarität mit Palästina zum Ausdruck gebracht. Unter dem Motto „Wir schweigen nicht, wir vergessen Palästina nicht“ forderten die Teilnehmenden ein Ende der Gewalt.
MEINUNG
Ankara verurteilt Terroranschlag auf Moschee in Homs
Ankara hat den Anschlag auf eine Moschee in Homs scharf verurteilt. Zugleich betonte die türkische Regierung die Notwendigkeit eines gemeinsamen Kampfes gegen Terrorismus für Stabilität und Frieden in der Region.