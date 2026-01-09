TÜRKİYE
Zehntausende demonstrieren in Istanbul in Solidarität mit Palästina
Mit einem Marsch durch das Zentrum Istanbuls haben Zehntausende Menschen ihre Solidarität mit Palästina zum Ausdruck gebracht. Unter dem Motto „Wir schweigen nicht, wir vergessen Palästina nicht“ forderten die Teilnehmenden ein Ende der Gewalt.
Von Dennis M. Berger
Verteidigungsindustrie-Chef: Hürjet-Deal mit Spanien ein Meilenstein
Mit einem Milliarden-Deal hat Spanien 30 türkische Hürjets erworben. Der Chef der türkischen Verteidigungsindustrie bewertet den Verkauf des Kampfjets als Beleg für die wachsende technologische Eigenständigkeit seines Landes.
Türkiye: Weitere mutmaßliche Daesch-Terroristen festgenommen
Seit Tagen gehen türkische Sicherheitskräfte landesweit gegen die Terrororganisation Daesch vor. Bei Anti-Terror-Operationen wurden nach Regierungsangaben allein an einem Tag mehr als 350 mutmaßliche Daesch-Terroristen gefasst.
Erdoğan kritisiert Anerkennung von Somaliland als „inakzeptabel“
Türkiye und Somalia sind enge Partner. Für die Anerkennung von Somaliland erntet Israel auch aus Ankara scharfe Kritik. Präsident Erdoğan sichert Somalia weiterhin Unterstützung zu.
Türkiye: Sechs Daesh-Terroristen außer Gefecht gesetzt
Bei einem Anti-Terror-Einsatz gegen die Terrorgruppe Daesh in der türkischen Stadt Yalova sind sechs Terroristen „neutralisiert“ worden. Das teilte Innenminister Yerlikaya mit.
Flugzeugabsturz in Türkiye: Blackbox kommt nach Deutschland
Der Tod eines libyschen Generals in Türkiye beschäftigt nun auch die deutschen Behörden. Dort soll die Blackbox untersucht werden – Tripolis hofft auf eine „sorgfältige technische Auswertung“.
