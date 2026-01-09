Zehntausende demonstrieren in Istanbul in Solidarität mit Palästina

Mit einem Marsch durch das Zentrum Istanbuls haben Zehntausende Menschen ihre Solidarität mit Palästina zum Ausdruck gebracht. Unter dem Motto „Wir schweigen nicht, wir vergessen Palästina nicht“ forderten die Teilnehmenden ein Ende der Gewalt.