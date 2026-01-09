Kinderarmut in Deutschland: Wie ein reiches Land seine Jüngsten im Stich lässt
Wie kann ein wohlhabendes Land wie Deutschland zulassen, dass über jedes fünfte Kind in Armut lebt? Hinter dem Selbstbild eines starken Sozialstaats steht eine Realität, in der Millionen Kinder mit Verzicht, Scham und Ausgrenzung leben müssen.
By Yunus Mazı