Venezuela: Russlands Gewinne durch die US-Militärintervention
Entgegen der ersten Erwartungen kann Russland im großen Rahmen auch zu den überwiegenden Gewinnern von Trumps Militärintervention in Venezuela gehören.
Dr. Denijal Jegić
Deutsch-israelische Beziehungen: Nähe im Staat, Distanz in der Gesellschaft
Während die deutsche Bundesregierung und deutsche Unternehmen ihre Beziehungen zu Israel weiter vertiefen, wird eine zentrale Frage immer dringlicher: Warum wird die deutsche Gesellschaft zunehmend kritischer?
Antikes Athen im Schatten Wiens: Unveränderte demokratische Exklusion in Österreich
Erwacht das antike Athen im Schatten Wiens? Ist die Inklusivität der Demokratie im Laufe der Zeit nur eine Illusion? Was einst in Athen über Blutlinie geregelt wurde, entscheidet heute der Pass.
Der einst verlässliche Verbündete als strategisches Dilemma: Trumps „revisionistische“ USA
Mit der Entführung Maduros und den Grönland-Forderungen stellt sich für Europa gravierendere Frage: Könnten die USA selbst zum strategischen Rivalen Europas werden?
Aus Fehlern lernen: Oury Jalloh und gesellschaftlicher Zusammenhalt
Ein Mensch stirbt gefesselt in einer Polizeizelle. Der Fall ist abgeschlossen, sagen die Akten. Doch die Zweifel sind es nicht.
