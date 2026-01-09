Deutsch-israelische Beziehungen: Nähe im Staat, Distanz in der Gesellschaft
Während die deutsche Bundesregierung und deutsche Unternehmen ihre Beziehungen zu Israel weiter vertiefen, wird eine zentrale Frage immer dringlicher: Warum wird die deutsche Gesellschaft zunehmend kritischer?
Washington denkt Europa neu – und Brüssel droht dabei zur Randnotiz zu werden. Während die USA unter dem Banner von „America First“ bilaterale Deals bevorzugen, rücken EU-skeptische Kräfte wie die FPÖ ins strategische Blickfeld.
Das kommende Kopftuchverbot beantwortet keine der dringlichen Fragen, denen Österreich heute bevorsteht - im Gegenteil: Es vertieft die Bruchlinien in einem Land, das gerade jetzt mehr Zusammenhalt und politische Verantwortung braucht.
By Anna Leitner