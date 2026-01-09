MEINUNG
Roland Bathon
Venezuela: Russlands Gewinne durch die US-Militärintervention
Deutsch-israelische Beziehungen: Nähe im Staat, Distanz in der Gesellschaft
Von Dennis M. Berger
Antikes Athen im Schatten Wiens: Unveränderte demokratische Exklusion in Österreich
Von Kazım Keskin
Der einst verlässliche Verbündete als strategisches Dilemma: Trumps „revisionistische“ USA
Von Ayhan Sarı
Aus Fehlern lernen: Oury Jalloh und gesellschaftlicher Zusammenhalt
Von Dennis M. Berger
Trumps neue Europa-Strategie: „Make Europe Great Again“ oder „Divide et Impera“?
By Doz. Dr. Mehmet Soytürk
Europa 2025/26: Zwischen Krieg, Stagnation und geopolitischer Realität
Dennis M. Berger
„Waffenstillstand“ als Euphemismus: Wie Israel seine militärische Besatzung im Libanon normalisiert
Dr. Denijal Jegić
Israels Zensurgesetz für ausländische Medien
Doz. Dr. Yusuf Özkır
Eine Welt im Übergang: Neue Unsicherheiten, neue Abhängigkeiten
Von Dennis M. Berger
Das Drama der deutschen Autoindustrie
Von Dennis M. Berger
US-Narrativ über Europa: Vom Partner zum Problem
Von Muhammed Ali Uçar
Das Scheitern der EU-Energiepolitik: Befreiung von Russland oder neue Verwundbarkeit?
Von Prof. Dr. Kemal Inat
Das deutsche Bildungssystem steht vor großen Herausforderungen
Von Dennis M. Berger
Frieden in Europa ohne Europa
Von Ayhan Sarı
Zeit für Realpolitik: Die Gesellschaft fordert einen neuen Kurs
By Dennis M. Berger
Muhammed Ali Uçar
Pragmatismus in Berlin: Türkiye rückt wieder in den Fokus
Farid Hafez
Kritik an Task Force Islamismusprävention: Worum es eigentlich gehen sollte
Yasin Baş
Schwarz-Rot in der Krise: Wie lange hält die Koalition noch durch?
Doz. Dr. Yusuf Özkır
Deutschlands Dilemma: Israel oder die Meinungsfreiheit?
Spaltung oder Zusammenhalt – wohin steuert Österreich?
By Anna Leitner