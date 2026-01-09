GESELLSCHAFT
Ausnahmezustand in Deutschland: Die eisige „Elli“ ist da
Viel Schnee, glatte Straßen und Zugausfälle: „Elli“ trifft weite Teile Deutschlands. Was das für Bahnreisende, Schüler und Autofahrer bedeutet – und wo es besonders kritisch wird.
Dennis M. Berger
Aus Fehlern lernen: Oury Jalloh und gesellschaftlicher Zusammenhalt
Ein Mensch stirbt gefesselt in einer Polizeizelle. Der Fall ist abgeschlossen, sagen die Akten. Doch die Zweifel sind es nicht.
Prof. Dr. Enes Bayraklı
Ein Jahrzehnt später: Die Normalisierung von Islamophobie in Europa
Dennis M. Berger
Das deutsche Bildungssystem steht vor großen Herausforderungen
Von
Farid Hafez
Kritik an Task Force Islamismusprävention: Worum es eigentlich gehen sollte
Von
Betül Burnaz
Was bestimmt die Grenzen der Kunstfreiheit in Deutschland?
Gedenkfeier für Opfer von Brandkatastrophe in Schweizer Skiort
Schweizer Kirchenglocken läuten für die Opfer des Silvester-Infernos. Viele davon waren Teenager. Bei einer Zeremonie werden Familien und Spitzenpolitiker aus deren Herkunftsländern erwartet.
Schulausfall in ganz Niedersachsen wegen des Winterwetters
Das winterliche Wetter führt schon jetzt zu Problemen. In Niedersachsen bleiben deshalb die Schulen am Freitag dicht.
EU erhöht Druck auf Musks X wegen KI-Bildern von Kindern
Sexualisierte Kinderbilder und Hitler-Lob: Der KI-Chatbot Grok auf der Online-Plattform X sorgt für Skandale. Die EU-Kommission stellt daher nun eine neue Forderung an Elon Musks Firma.
Umfrage: Zwei Drittel der Ärzte machten Gewalterfahrungen im beruflichen Kontext
Regelmäßig werden Patientinnen und Angehörige nach Darstellung der Ärzteschaft in Praxen und Kliniken übergriffig. Die Probleme sollen sich auf zwei Bereiche konzentrieren.
