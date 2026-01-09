GESELLSCHAFT
Ausnahmezustand in Deutschland: Die eisige „Elli“ ist da
Viel Schnee, glatte Straßen und Zugausfälle: „Elli“ trifft weite Teile Deutschlands. Was das für Bahnreisende, Schüler und Autofahrer bedeutet – und wo es besonders kritisch wird.
Gedenkfeier für Opfer von Brandkatastrophe in Schweizer Skiort
Schweizer Kirchenglocken läuten für die Opfer des Silvester-Infernos. Viele davon waren Teenager. Bei einer Zeremonie werden Familien und Spitzenpolitiker aus deren Herkunftsländern erwartet.
Schulausfall in ganz Niedersachsen wegen des Winterwetters
Das winterliche Wetter führt schon jetzt zu Problemen. In Niedersachsen bleiben deshalb die Schulen am Freitag dicht.
EU erhöht Druck auf Musks X wegen KI-Bildern von Kindern
Sexualisierte Kinderbilder und Hitler-Lob: Der KI-Chatbot Grok auf der Online-Plattform X sorgt für Skandale. Die EU-Kommission stellt daher nun eine neue Forderung an Elon Musks Firma.
Umfrage: Zwei Drittel der Ärzte machten Gewalterfahrungen im beruflichen Kontext
Regelmäßig werden Patientinnen und Angehörige nach Darstellung der Ärzteschaft in Praxen und Kliniken übergriffig. Die Probleme sollen sich auf zwei Bereiche konzentrieren.
