Ausgrenzung bei der Wohnungssuche: Schwarze und Muslime stärker von Rassismus betroffen
Eine aktuelle Studie des Deutschen Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung (DeZIM) offenbart ein drastisches Bild: Der angespannte deutsche Wohnungsmarkt benachteiligt Menschen mit rassistischen Diskriminierungserfahrungen systematisch.
Kinderarmut in Deutschland: Wie ein reiches Land seine Jüngsten im Stich lässt
Wie kann ein wohlhabendes Land wie Deutschland zulassen, dass über jedes fünfte Kind in Armut lebt? Hinter dem Selbstbild eines starken Sozialstaats steht eine Realität, in der Millionen Kinder mit Verzicht, Scham und Ausgrenzung leben müssen.