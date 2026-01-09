FEATURES DETAIL
Ausgrenzung bei der Wohnungssuche: Schwarze und Muslime stärker von Rassismus betroffen
Eine aktuelle Studie des Deutschen Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung (DeZIM) offenbart ein drastisches Bild: Der angespannte deutsche Wohnungsmarkt benachteiligt Menschen mit rassistischen Diskriminierungserfahrungen systematisch.
Kinderarmut in Deutschland: Wie ein reiches Land seine Jüngsten im Stich lässt
Wie kann ein wohlhabendes Land wie Deutschland zulassen, dass über jedes fünfte Kind in Armut lebt? Hinter dem Selbstbild eines starken Sozialstaats steht eine Realität, in der Millionen Kinder mit Verzicht, Scham und Ausgrenzung leben müssen.
Was die Russland-Reisen über die AfD und Deutschlands Außenpolitik verraten
Die jüngsten AfD-Reisen nach Russland wirken weit über symbolische Gesten hinaus: Sie bedienen Kreml-Interessen, bergen sicherheitspolitische Risiken und senden ein heikles Signal an Deutschlands Partner.
Rückkehr der Vernunft? Berlin entdeckt Ankaras strategische Bedeutung neu
Inmitten globaler Krisen Umbrüche rückt Ankara für Berlin wieder in den Mittelpunkt strategischer Überlegungen. Beide Länder stehen an einem Wendepunkt: zwischen Vergangenheit und Zukunft, Ideologie und Realpolitik.
Israels Völkermord: Schweigen und Selbstzensur in deutschen Hörsälen
Wie frei ist die Wissenschaft noch, wenn Kritik an Israels Politik Karrieren gefährdet? Der Umgang mit pro-palästinensischen Stimmen wird zum Prüfstein der deutschen Demokratie.
