Ausgrenzung bei der Wohnungssuche: Schwarze und Muslime stärker von Rassismus betroffen
Eine aktuelle Studie des Deutschen Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung (DeZIM) offenbart ein drastisches Bild: Der angespannte deutsche Wohnungsmarkt benachteiligt Menschen mit rassistischen Diskriminierungserfahrungen systematisch.
Venezuela: Russlands Gewinne durch die US-Militärintervention
Entgegen der ersten Erwartungen kann Russland im großen Rahmen auch zu den überwiegenden Gewinnern von Trumps Militärintervention in Venezuela gehören.
Jahresrückblick 2025 - Politische und weitere Ereignisse auf globaler Ebene
08:47
Traugott Fuchs: Deutscher Künstler in Anatolien
03:15
Mehrere Explosionen in Venezuela
00:16
Gold verschwunden: Was ist los bei der Sparkasse?
00:43
Deutschland, Österreich und die Schweiz: 2025 in Bildern
03:52
Kontroverse Aussagen von Friedrich Merz im Jahr 2025
01:03
Neujahrsansprache von Bundeskanzler Merz
00:43
Null Konsequenzen? Jens Spahn und die Maskenaffäre
05:44
Türkischer Ladenbesitzer wehrt Räuber ab
00:29
Erdoğan über Türkischstämmige: „Kinder dieses Vaterlandes“
01:36
