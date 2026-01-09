POLITIKTÜRKİYENAHOSTWIRTSCHAFTREPORTAGEN/FEATURESGESELLSCHAFT/KULTURSPORTMEINUNG
Russland erklärt ausländische Truppen in der Ukraine zu „legitimen Zielen“
Ukraine-Verbündete haben in Paris für den Fall eines Waffenstillstands über Sicherheitsgarantien beraten. Auch eine internationale Ukraine-Truppe wurde in Aussicht gestellt. Moskaus Reaktion folgte prompt.
Ausgrenzung bei der Wohnungssuche: Schwarze und Muslime stärker von Rassismus betroffen
Eine osmanische Valide Sultan: Mahpeyker Kösem Sultan
Kinderarmut in Deutschland: Wie ein reiches Land seine Jüngsten im Stich lässt
Steinmeier: Welt darf nicht zur Räuberhöhle werden
Der Bundespräsident ist 70 geworden. Die Körber-Stiftung veranstaltet am Mittwoch zu seinen Ehren ein Symposium. Steinmeier nutzt dies für eine eindringliche Warnung mit Blick auf den Zustand der Weltordnung.
Von Ayhan Sarı
Von Dennis M. Berger
Sánchez offen für Beteiligung Spaniens an Friedenstruppen in „Palästina“
Spanien zählt in der EU zu den schärfsten Kritikern Israels. Regierungschef Sánchez hat nun die Bereitschaft seines Landes betont, sich aktiv am Wiederaufbau und an einer Friedensmission in Palästina zu beteiligen.
USA: Zwei Menschen bei Schüssen von Bundespolizisten verletzt
In Portland haben US-Bundespolizisten zwei Menschen durch Schüsse verletzt. Das meldet die örtliche Polizei. Zuvor hatten ICE-Beamte tödliche Schüsse auf eine junge Frau in Minneapolis abgefeuert – was vielerorts zu Protesten führte.
Trump: Nur mein Sinn für Moral kann mich zurückhalten
Setzt das internationale Recht Grenzen für Donald Trump? Der US-Präsident selbst fühlt sich nur von seinem Sinn für Moral eingeschränkt, wie er der „New York Times“ offenbarte.
Von der Leyen und Costa treffen Syriens Präsidenten Scharaa in Damaskus
Bauernproteste an Autobahnen gegen EU-Handelsabkommen
2025 rund 10 Prozent deutscher Gasimporte über LNG-Terminals
Tennis im Blackout: Kritik an Wegners Match mit Senatorin
Wadephul setzt in Paris Ukraine-Beratungen fort
Was die Russland-Reisen über die AfD und Deutschlands Außenpolitik verraten
Zalando schließt Standort Erfurt mit 2.700 Beschäftigten
Konjunktur: Arbeitslosigkeit in Deutschland steigt
Umfrage: Zwei Drittel der Ärzte machten Gewalterfahrungen im beruflichen Kontext
Bericht: Rechtsstreit um Richteramtsbewerberin mit Kopftuch geht weiter
